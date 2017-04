Minister Eugene van der San en de Nederlandse ambassadeur Ernst Noorman. (Foto: JusPol)





De samenwerking met de stichting Juridische Samenwerking Suriname-Nederland om opleidingen te organiseren en te financieren voor schrijf - en wetgevingsjuristen is ook aan de orde geweest.Tijdens dit kennismakingsbezoek op het ministerie dinsdag, is een aantal punten aan de orde gekomen om de samenwerking te verbeteren en te versterken. Het uitbreiden van het rechtshulpverdrag alsook beslagleggingen op vermogens in Suriname, zijn tijdens deze ontmoeting aangehaald.De kwestie van de toescheidingsovereenkomst, het money laundry programma en de anti-discriminatiewet zullen ook nader bekeken worden. Aan het einde van dit kennismakingbezoek kreeg de bewindsman een uitnodiging voor het bijwonen van de Koningsdag, meldt de afdeling Voorlichting van het ministerie.