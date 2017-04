Officier van justitie, Duncan Nanhoe, heeft vrijspraak gerekwireerd tegen Ronaldo M. Zijn broer Fernando M. hoorde een celstraf van vijftien maanden onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht. Fernando M. heeft vanaf het begin ontkend iets van de drugs af te weten. Volgens Truideman is zijn cliënt onrechtmatig gedagvaard en mocht hij niet vervolgd worden. Hij vroeg kantonrechter Cynthia Valstein- Montnor om het OM niet ontvankelijk te willen verklaren. Het OM had drie dagen de ruimte om beroep aan te tekenen in deze strafzaak, maar dat gebeurde niet. Zowel Ronaldo als Fernando zijn voorlopig op vrije voeten gesteld.De Port Control Unit (PCU) had een container met flessen stroop, waarin cocaïne was verwerkt, onderschept. In de container zaten 400 dozen cola en markoesa stroop. In 40 flessen stroop van de 400 dozen die in beslag waren genomen, bleek cocaïne te zijn verwerkt. Dit werd op 7 april 2015 ontdekt in een lading te Nieuwe Haven. Het ging om 9600 flessen van elk 750 ml. Er was 30.000 ml drugs verwerkt in de stroop. Deze zaak zal op 21 juni verder behandeld worden. Dan zal advocaat Benito Pick, die Ronaldo M. juridisch bijstaat, pleiten.Wanita Ramnath