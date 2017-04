Paul Somohardjo, voorzitter PL





De politieke partijen blijven in de tussentijd de protestdemonstraties van de vakbeweging en andere maatschappelijke groepen ondersteunen. Somohardjo zegt dat nog goed zal worden nagedacht over een gezamenlijk doel. Op dit moment strijdt de vakbeweging voor het terugdraaien van de benzineprijzen, maar nagegaan zal worden of alle partijen tot één groter, gezamenlijk doel kunnen komen. Somohardjo stelt dat het tijd is om op straat te komen, zeker nu in De Nationale Assemblee de oppositie als vertegenwoordiging van het volk weggestemd wordt door een toevallige meerderheid, die ook nog eens bestaat uit verraders en overlopers.De PL-voorzitter is niet te spreken over de hardhandige behandeling die leiders van de protestmanifestatie gisteren kregen. “Dat is gewoon barbaars. Het was een vreedzaam protest en dan kun je niet zonder reden op die manier ingrijpen. We zijn in het centrum gebleven en toch hebben ze Valies opgepakt. Het doet me denken aan de jaren tachtig, toen ze me ook tot in mijn huis hadden opgehaald en negen maanden gevangen hadden gehouden. Gelukkig dat ze nu tot inkeer zijn gekomen en de leiders van de demonstratie hebben vrijgelaten. We moeten er wel rekening mee houden: de wereld kijkt naar ons”, laat de politicus optekenen.