Soedeshchand Jairam





Terwijl de schade voor de economie als gevolg van de acties steeds groter wordt, kunnen de protesten geleidelijk ook zwaarder worden. Een deel van de samenleving is op de een of ander wijze dagelijks betrokken in de strijd wat ten koste gaat van de economische activiteiten. Aan de andere kant is ook de aandacht van een belangrijk deel van de overheid dagelijks geconcentreerd op de protestacties, wat ten koste gaat van een optimale uitvoering van het beleid. Hierdoor worden andere belangrijke problemen, die ook dringend opgelost dienen te worden, met de dag juist groter.Het optreden van de politie heeft intussen de situatie ook verergerd, waardoor nu meer burgers zullen overgaan tot actieve deelname aan de acties. Terwijl tot nu toe het gaat om de verhoogde brandstofprijzen, zal straks ook de beknotting van de rechten van burgers als reden worden aangevoerd om de acties op te voeren. De ervaring heeft uitgewezen dat het stoppen van acties met de harde hand nooit is gelukt in een democratisch systeem. Alle pogingen daartoe zullen juist leiden tot grotere acties. Zolang het gaat om vreedzame acties dient de politie ook op een vreedzame wijze te gedragen en de acties te begeleiden.De huidige acties moeten niet onderschat worden. Indien er geen spoedige oplossing komt in het huidig probleem waarvoor er nu gestreden worden, kan dat op korte termijn leiden tot een opstapeling van problemen. Hierdoor kan de situatie chaotisch en onoverzichtelijk kan worden. De problemen kunnen ook over zwaaien naar andere sectoren en gebieden, waardoor ook de protestacties groter kunnen worden en over zwaaien naar andere sectoren en gebieden. De PVF roept daarom de regering op om snel te handelen door zo spoedig mogelijk de verhoogde brandstofprijzen terug te draaien en in overleg te treden.