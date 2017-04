VHP-voorzitter Chan Santokhi op dag 5 van de demonstratie bij Theater Unique. (Foto: Raoul Lith)





Santokhi merkt in gesprek met journalisten op dat Van der San minister is geworden om als machtsinstrument op te treden voor de regering. Hij wil machts- en geweldinstrumenten inzetten tegen burgers. "Ik vind dat de minister heel onverantwoordelijk is geweest. Hij heeft met zijn uitspraak laten zien dat wij inderdaad gaan naar een dictatoriale staat, voor zover wij dat niet zijn. We gaan richting Venezuela," meent de politicus.Santokhi voert aan dat in Venezuela één persoon mag beslissen wat met het volk en land gebeurt. "Als wij als volk stil gaan blijven zitten, aan de kantlijn gaan staan, gaan wij ook richting Venezuela. Wij moeten als volk strijd leveren opdat wij geen tweede Venezuela gaan worden," voert Santokhi aan.