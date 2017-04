Marc Waaldijk, de nieuwe directeur van AZP.





Nieuwe Algemeen Directeur Academisch Ziekenhuis ParamariboNa vertrek van Brahim heeft de presidentiële commissie Herstructurering Gezondheidszorg in opdracht van de aandeelhouder (de president van de Republiek Suriname) en de minister van Volksgezondheid een aanvang gemaakt met het proces ter invulling van de open gevallen positie.Na verschillende gesprekken gevoerd te hebben en na goedkeuring van de president is besloten Waaldijk per 1 mei 2017 aan te stellen als de nieuwe algemeen directeur van het AZP. Waaldijk heeft zowel bij Staatsolie als Suralco zijn sporen verdiend op diverse niveaus binnen de organisaties. Vanwege zijn rijke ervaring op organisatie management en project management niveau is de keus op Waaldijk gevallen omdat dit goed van pas komt bij de totstandkoming en operationalisering van het AMC-SU nieuwbouw project, zegt het ministerie.De huidige directie van het AZP is reeds in kennis gesteld van de opvolging en geeft aan Waaldijk volledig te zullen ondersteunen. Later deze week worden de personeelsbond en het medisch stafbestuur geïnformeerd.