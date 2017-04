“De BVSS heeft besloten om voor haar moverende redenen de AVD niet uit te stellen. Wij respecteren elke beslissing die de BVSS hieromtrent neemt”, zegt Fernandes Group in een persbericht.De meest recente ontwikkelingen hebben echter ertoe geleid dat Fernandes haar naam dit jaar niet uitdrukkelijk verbindt aan dit evenement. Het bedrijf komt haar financiële verplichtingen naar de BVSS wel na.De directie van de Fernandes Group heeft deze beslissing genomen op basis van risico overwegingen voor zowel de medewerkers en de mensen die betrokken zijn bij de Fernandes hotspot alsook het publiek dat voor vertier naar de hotspot komt. De directie geeft aan dat het een zware beslissing is geweest om zo kort voor het evenement haar activiteiten stop te zetten en begrijpt de teleurstelling die het afzeggen van de activiteiten die de sponsor had gepland met zich meebrengt.Intussen heeft Purcy Olivieira, voorzitter van BVSS, bekendgemaakt dat de AVD normaal doorgaat.