Vandaag was er meer publiek op de been dan gisteren. De menigte is verontwaardigd over het politieoptreden gisteren. (Foto's: René Gompers en Raoul Lith)





Het publiek toonde zich teleurgesteld dat tot dinsdag gewacht wordt om door te gaan met de acties. Vakbondsleider Robby Naarendorp legde uit dat tijd nodig is voor het voeren van gesprekken. Robby Berenstein, voorzitter van C-47, heeft vandaag gesprekken gevoerd met diverse bonden om meer druk uit te oefenen op de regering.Diverse sprekers hebben hun afkeuring uitgesproken over het machtsvertoon van de politie gisteren. Zij waren gemaskerd, hadden machinegeweren, handgranaten en traangas bij zich. De wijze waarop de vier personen zijn gearresteerd, werd rigoureus afgekeurd. De politieleiding moet hiervoor haar excuses aanbieden, vindt vakbondsleider Lloyd Read. Het gesprek met de korpsleiding vindt nu plaats.Wilgo Valies voorzitter van de Bond van Leraren tevens Alliantie van Leerkrachten in Suriname had voor vandaag een verplichte rustdag. Hij was niet aanwezig, maar laat zich niet intimideren door het gebeurde. Nagegaan wordt met de advocaat welke stappen ondernomen kunnen worden tegen het optreden. Curtis Hofwijks en Brian Boerleider die ook aangehouden waren, zeiden dat zij ook niet zullen wijken voor intimidatie. Zij stelden dat veel politieagenten het gedrag van hun collega's hebben afgekeurd.