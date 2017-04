Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren en Alliantie van Leerkrachten in Suriname wordt gearresteerd door de zwaar bewapende politie. (Foto: René Gompers)





De vakbondsleider zegt in gesprek met Starnieuws dat er vaker gelopen is zonder een vergunning. "Wij waren met een vreedzaam protest bezig. De vraag is of er wel vergunning nodig is om te mogen protesteren. Het gaat om een grondwettelijk recht," benadrukt Berenstein. Vanaf het begin was het duidelijk dat de politie opdracht had om de leiders van de actie te arresteren.De politie wilde Valies aanhouden. Hij is beschermd door de demonstranten. Voorkomen werd dat hij door de politie werd meegenomen. Mensen die getracht hebben Valies te beschermen, zijn gearresteerd, onder wie ook Curtis Hofwijks en Brian Boerleider van 'Wij zijn Moe' en het 'Burger Collectief'. In de poging om Valies te beschermen is de situatie uit de hand gelopen. Een agent heeft ook een klap in het gezicht gekregen.Berenstein zegt dat de situatie tijdens de bijeenkomst die voor vandaag 10.00 uur gepland is, wordt besproken. Diverse organisaties hebben hun solidariteit betuigd. De eis om de brandstofprijs terug te draaien staat recht overeind. "Wij zullen pas praten met de regering wanneer gevolg wordt gegeven aan de eis. Hier hopen wij op meer steun vanuit diverse groepen. Er moet een goede plan van actie komen om de verarming van het volk stop te zetten," benadrukt Berenstein.