Naar aanleiding van het hardhandig optreden van de mobiele eenheid en de politie op dinsdag 18 april 2017 tegen burgers die een vreedzame actie tegen het wanbeleid van de huidige regering voerden, verklaart de NPS dat:- De partij onder alle omstandigheden gewelddadig optreden tegen vreedzame burgers afkeurt. Hierbij verwerpt zij eveneens de arrestatie van betogers onder wie de vakbondsleider de heer Wilgo Valies.- De partij zich zal blijven inzetten voor lotsverbetering van het Surinaamse volk en ondersteunt zoals eerder is aangekondigd, alle acties in dat kader krachtig.- Het noodzakelijk is dat elke NPS'er en overige Surinamers de vreedzame protestdemonstraties lijfelijk ondersteunen.Verder roept de partij al haar structuren op paraat en alert te zijn om escalaties te voorkomen.De NPS erkent het recht op vrije meningsuiting via betoging zoals verankerd in de Surinaamse Grondwet en Internationale verdragen ter versterking van dedemocratie.Alle acties vanuit regeringszijde die indruisen tegen dit grondrecht zal nationaal en indien nodig internationaal op legale wijze worden bestreden.