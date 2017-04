Hugo Blanker, voorzitter van de COL.





De regeringsafvaardiging werd geleid door door president Desi Bouterse, bijgestaan door de vicepresident, Ashwin Adhin, de minister van Toerisme Handel en Industrie, Ferdinand Welzijn en de presidentiële commissie. “Vooralsnog gaan wij inhoudelijk niet in op de bespreking”, zegt Blanker.De actuele en acute wurgende situatie voor de actieve gepensioneerde landsdienaren en hun respectieve gezinnen is niet langer vol te houden. In elk geval houdt de COL het vakbondsbelang constant in de gaten. Hier en daar leken er wel lichtpunten. Op een te houden bijeenkomst met de lidbonden van de COL, zal zij uitgebreid verslag doen van het voorlopige resultaat.Op maandag 24 april worden de gesprekken met de president voortgezet. Aanbevelingen van de lidbonden zullen naar dat overleg worden meegenomen.De COL heeft aangedrongen op wezenlijke besluiten hierover en heeft de noodzaak tot transparantie en kaalpluk onderbouwd. Ook de situatie rondom de Putcher crèche kwam aan de orde. Het COL hoofdbestuur heeft nog geen sluitend antwoord gekregen op voorstellen over inkomensverruiming mogelijkheden voor de overheid.