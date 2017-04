Zeven mannen zijn aangehouden door ambtenaren van Lands Bos Beheer (LBB) te Bigipan. Deze mannen begaven zich naar het gebied, waar het ten strengste verboden is visnetten te plaatsen.



De overtreders zijn overgedragen aan de ingeschakelde politie van Nickerie. De wetsdienaren namen de fuiken, één emmer en 5-6 teilen met garnalen, vier boten en vier buitenboord machines in beslag.



De vissers zijn in de gelegenheid gesteld de zaak buitenproces af te handelen. Ze betaalden het bedrag van SRD 810 per persoon en zijn daarna heengezonden, meldt de politie Public Relations.

