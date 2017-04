De partij doet een beroep op de minister van Justitie en Politie c.q. de korpsleiding hun afkeuring uit te spreken over de wijze waarop de aanhoudingen zijn verricht en vragen dat zo spoedig mogelijk personen betrokken bij deze protestacties, onder wie Curtis Hofwijks, het DOE lid Brian Boerleider en de vakbondsleider Wilgo Valies heen te zenden. De politie en haar afdeling mobiele eenheden is getraind met takt om te gaan in dergelijke situaties en is in staat met de juiste directieven verdere escalatie te voorkomen.Verder vraagt de partij aan de gemeenschap en in het bijzonder de leiders van het Burgercollectief, de actiegroep 'Wij Zijn Moe' en andere ondersteuners van de acties het hoofd koel te houden en verder escalatie te voorkomen. Voorts is het aan te bevelen de plicht tot het aanvragen van een vergunning voor uitvoeren van het grondwettelijk recht van burgers tot het houden van demonstraties niet onnodig te vertragen.