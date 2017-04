De politie tijdens de straatacties.





“Vandaag 18 april 2017 was een trieste dag in de democratische beleving van het Surinaamse volk in het algemeen en dat van de vakbeweging in het bijzonder.De vreedzame protestdemonstratie georganiseerd door de vakbeweging was gericht tegen de ad hoc verhoging van de ‘government take’ en de verdere verarming van het Surinaamse volk als gevolg van het wanbeleid van deze regering.Protestdemonstraties zijn een grondwettelijk recht van elke Surinaamse burger. Dit recht op vreedzame betoging is neergelegd in artikel 21 van de Grondwet.De protestdemonstratie van vandaag, dinsdag 18 april 2017, had een vredig verloop, maar is op een bepaald moment op brute wijze door manschappen van de politie neergeslagen en daarbij zijn de vakbondsleider Wilgo Valies en enkele actievoerders waaronder Curtis Hofwijks en Brain Boerleider gearresteerd.Met het neerslaan van deze vreedzame protestdemonstratie zijn belangrijke grondrechten van het Surinaamse volk geschonden."De vakcentrales C-47, PWO, FAL en de vakbonden BVL en ALS keuren het geweld tegen de vredige demonstranten resoluut af en eisen tegelijkertijd dat de vakbondsleider en de overige activisten gelijk in vrijheid worden gesteld.De Vakcentrales C-47, PWO en FALDe Vakbonden BVL en ALSHet Burger Collectief