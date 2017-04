Curtis Hofwijks, leider van 'We Zijn Moe' wordt aangehouden door de politie. (Foto: René Gompers)





De voorzitter van DA'91, Angelic del Castilho en de voorzitter van de SPA, Guno Castelen, geven aan dat zij persoonlijk de brute wijze van politie optreden tegen weerloze burgers hebben meegemaakt. “Deze arrestaties zijn ongrondwettelijk.” De regering bevestigt volgens hen dat zij de grootste bedreiging vormt voor de republiek Suriname en de democratie.'Dit autoritair beleid geeft de bevolking het recht om in verzet te gaan tegen deze regering en alle daarvoor ten dienste staande democratische middelen aan te wenden. Iedere burger in ons land die democratie en rechten en vrijheden belangrijk vindt roepen wij op om zich te verenigen om dit grote gevaar te overwinnen' . Wij als politieke organisaties zullen met al onze ten dienste staande middelen de strijd voortzetten voor een democratisch, rechtvaardig en harmonisch Suriname.De SPA en DA ’91 roepen de vakbeweging en alle arbeiders op om uit protest morgen niet aan het werk te verschijnen en een dag van nationale staking af te kondigen uit solidariteit aan de vakbondsleiders en arbeiders strijders. De verklaring is getekend door Guno Castelen en Angelic del Castilho.