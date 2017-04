Op tweede Paasdag kondigt de woordvoerder van president Bouterse, onder aanroeping van de vrede Gods, te beginnen op 18 april, een traject van dialoog met de vakbeweging en maatschappelijke groepen, aan. Op 18 april stuurt de regering Bouterse een zwaar bewapende Mobiele Eenheid op vreedzaam demonstrerende Surinamers.Actie- en vakbondsleiders, onder wie Curtis Hofwijks, Ryan Boerleider en Wilgo Valies, worden op gewelddadige wijze gearresteerd (lees ontvoerd, omdat elke redelijke rechtsgrond ontbreekt. De zoete woorden over dialoog zijn demagogie gebleken. Rechteloos geweld blijkt weer het ware gezicht van machthebber Bouterse. Het is een misdrijf het staatsapparaat te misbruiken om grondrechten, als het recht op vergadering, vreedzame demonstratie en vrije meningsuiting, onder de voet te lopen.Het is een nationaal schandaal om eerst door wanbeleid en ongebreidelde corruptie de gewone mensen dramatisch te verarmen, om vervolgens hun vreedzaam protest op barbaarse wijze tegemoet te treden. De regering Bouterse heeft 18 april gedoopt tot Dag van de Onverdraagzaamheid. Van de geschiedenis is niets geleerd.