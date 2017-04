De politie in Theater Unique. Vakbondsleider Wilgo Valies werd hardhandig meegenomen. (Foto: Raoul Lith)





Eerder op de dag zijn een burger, Curtis Hofwijks en Bryan Boerleider van het Burger Collectief opgepakt en in de laadbak van een politiewagen geduwd. Al de hele tijd vandaag wilde de politie Valies oppakken. Demonstranten hebben dat voorkomen. Op gegeven moment hebben de actieleiders en de deelnemers aan de protestmars zich teruggetrokken in Theater Unique.Valies had de mensen toegesproken voordat hij werd opgepakt. Hij gaf aan dat dit het begin is van de dictatuur. Valies riep de mensen op om morgen 10.00 uur te komen demonstreren tegen het gedrag van de politie. Intussen was de mobiele eenheid voor Theater Unique. Het was al duidelijk dat de politie zou optreden.