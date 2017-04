Curtis Hofwijks, van 'We Zijn Moe' wordt in de laadbak van de politieauto geduwd. (Foto: Raoul Lith)





De politie heeft voorkomen dat de menigte naar de dokter Sophie Redmondstraat ging vanuit Theater Unique. Na enige tijd werd besloten terug te keren naar het actiecentrum. De menigte liep door naar de Henck Arronstraat. Via de Klipstenenstraat, de Heerenstraat, Wagenwegstraat werd er gelopen naar de Keizerstraat.De mobiele eenheid was intussen aangekomen op de hoek van de Zwartenhovenburg- en de Keizerstraat. Daar werd de groep verhinderd om door te lopen. Een agent liep op een burger af, die een klap kreeg. Er ontstond een opstootje, waarbij de man in de laadbak werd gedwongen door de politie. De menigte is vreselijk boos op het optreden van de politie. De organisatie gaat naar het politiebureau. Morgen 10.00 uur gaat de actie door.