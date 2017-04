De recherche van regio Paramaribo heeft Robert A. (36), Anthony L. (28) en Stephen B. (53) ingesloten, na afstemming met het Openbaar Ministerie. Het drietal heeft samen met anderen op maandag 10 april een man mishandeld. De politie kreeg de melding dat er een dief door omstanders was aangehouden op een adres in Paramaribo-noord. Een paar straten verder trof de politie een manspersoon met verwondingen over het hele lichaam aan. Per ambulance is hij vergevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.Van deze mishandeling is er een filmpje opgenomen en verspreid. Aan de hand van het filmpje zijn de verdachten in beeld gebracht, opgespoord en aangehouden.Uit het voorlopige onderzoek van de politie is niet gebleken dat er aangifte van diefstal noch inbraak is gedaan tegen deze man. Naar verklaring kwam deze man van een leegstaand perceel, waar hij mopés was gaan rapen. Buurtbewoners die hem verdacht vonden, gingen hem achterna. Hij probeerde weg te komen, maar werd achtervolgd. Enkele straten verder werd hij vastgehouden, vastgebonden en mishandeld. De manspersoon is daarna weer vrij gelaten. Hij liep weg en zeeg enkele straten verder neer. Daar is hij door de politie aangetroffen.De politie wenst de samenleving nogmaals erop te attenderen dat een ieder bevoegd is tot het aanhouden van een verdachte als het gaat om betrapping op heterdaad. Verder wilt zij de burgerij nadrukkelijk erop wijzen dat de verdachte onmiddellijk na de aanhouding, overgedragen moet worden aan de politie.Eenieder die het recht in eigen handen neemt, zal strafrechtelijk worden vervolgd.De politie staat open voor kritiek. Als wetshandhaver met een corrigerende en opvoedende taak zal zij niet schromen om elke reactie waarin er vulgaire taal is gebruikt, te verwijderen van de Facebook pagina of te blokkeren.De politie heeft als wetshandhaver de grondwettelijke plicht om te zorgen voor de handhaving dan wel naleving van wet en recht en doet derhalve een dringend beroep op de samenleving haar hierin te ondersteunen, meldt de afdeling Public Relations.