De mobiele eenheid op de Fred Derbystraat. De menigte mag niet doorlopen naar de dokter Sophie Redmondstraat. (Foto's: Raoul Lith en René Gompers)





De demonstranten zijn boos dat zij niet konden doorlopen. De zwaar bewapende leden van de mobiele eenheid kregen aardig wat verwensingen naar hun hoofd geslingerd. Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren en Alliantie van Leerkrachten in Suriname, merkte op dat er elke dag geroofd wordt in het land. "Waarom gaan jullie niet daar optreden. Waarom komen jullie hier met zoveel machtsvertoon tegen weerloze burgers," vroeg hij.De actieleiding zal ook internationale organisaties informeren over het optreden van de politie. De demonstranten stellen dat zij geïntimideerd zijn en verhinderd zijn om hun mening te uiten.Terwijl de mobiele eenheid blijft staan aan de Fred Derbystraat, is de groep aan de Henck Arronstraat.