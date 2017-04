De mobiele eenheid heeft de Fred Derbystraat versperd. (Foto: Raoul Lith)





Robby Berenstein, Wilgo Valies, Armand Zunder en andere leidinggevenden zijn niet te spreken over de wegversperring. "Wij zijn bezig met een vreedzame actie en worden verhinderd door de politie," klaagt Berenstein. "Wij hebben recht op vrije betoging, dat is in de grondwet verankerd", voert de vakbondsleider aan.De actieleiding wil van de verantwoordelijke commandant weten waarom ze niet door mogen lopen. Er is nog geen antwoord gekomen op deze vraag. De mensen hebben besloten om op straat te zitten.