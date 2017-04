President Bouterse heeft aangekondigd om in dialoog te gaan met de vakbeweging en maatschappelijke groepen. De regering zegt in een persbericht dat zij alleen er nimmer in zal kunnen slagen, de economie grondig te herstructureren en deze weer op de rails van herstel en groei te brengen. De regering stelt dat overleg en dialoog tussen samenleving en regering van hoogste belang zijn.Een maatschappelijke dialoog is meer dan een communicatiemiddel en beoogt uiteindelijk een bijdrage te leveren aan de verrijking van besluitvormingsprocessen. De aangekondigde dialoog heeft alleen zin als president Bouterse openstaat voor inzichten van anderen, maar keer op keer is gebleken dat de president niet openstaat voor adviezen en inzichten van maatschappelijke groepen en de oppositie.De oppositie heeft op vele momenten adviezen en inzichten gegeven aan de regering, hoe zij het beleid kan ombuigen om de economie weer op het juiste spoor te brengen. VHP-voorzitter Chan Santokhi heeft in april 2016 twee keren gepleit voor een financieel crisisplan. Hij zegt dat in crisistijd je crisismaatregelen, crisismanagement en crisisleiderschap nodig hebt.Adviezen van het Financieel Economisch Platform heeft de president ook terzijde geschoven. Nu het kalf is verdronken dempt de regering de put. Wat voor zin heeft het om dialoog opgang te brengen als deze regering inzichten van anderen niet overneemt, inzichten die degelijk kunnen bijdragen aan de oplossing van de financieel-economische crisis.Ik ontkom niet aan de indruk, dat de zogenaamde dialoog meer duidt op gedragsbeïnvloeding, de president probeert het gedrag van de ontevreden samenleving te beïnvloeden, louter om de protestacties tegen te houden en verdeeldheid te zaaien onder de vakbeweging en maatschappelijke groepen. Bijna elke dag vertoont de regering een kort filmpje op verschillende tv stations waarbij de samenleving wordt voorgehouden dat bij onregelmatigheden tijdens de protestacties, de politie hard gaat optreden. Dit is brainwashing en intimidatie, actievoerders worden bang gemaakt.Idris Naipal