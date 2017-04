“Wij willen op deze manier ons medeleven tonen en een boodschap geven van anti-criminaliteit en onrechtvaardigheid”, zegt Jeffrey Lau, SCUA-secretaris aan Starnieuws. De boodschap is voor de gehele gemeenschap bedoeld.Eerst zou de SCUA, voorafgaand aan de rouwdienst, een stille loop houden door de straten van Paramaribo. Deze loop is op verzoek van de familie afgelast. De SCUA-voorzitter, de ambassadeur van China en de justitieminister zullen het woord voeren tijdens de dienst, zegt Lau.Het Chinese bedrijfsleven is opgeroepen om de deuren te sluiten van 14.00 tot 17.00 uur en hun medeleven te tonen. De rouwdienst wordt gehouden op het terrein van de Chinese school op de hoek van de dokter S. Redmond- en J.A. Pengelstraat.