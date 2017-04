Fabian R. (25) is zaterdag omstreeks 23.55 uur aangehouden aan de Kromme Elleboogstraat. De verdachte had kort te voren samen met zijn comparant een man beroofd.Het slachtoffer deed gelijk aangifte bij de politie en werd er een plaatselijk onderzoek ingesteld. Tijdens het plaatselijke onderzoek bleek een van de verdachte in de omgeving te zijn. Op aanwijzing van het slachtoffer is Fabian gelijk aangehouden. Hij had de tas van het slachtoffer nog in zijn bezit.Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld. Aan de aanhouding van zijn comparant wordt gewerkt, meldt de politie Public Relations.