Een speciale operatie voor veiligheid, heeft geresulteerd in aanhouding van een verdachte. Leden van een speciale gemengde eenheid hebben tijdens de surveillance in Paramaribo noord de vorige week een voertuig die verdacht geparkeerd stond, onderzocht.In de is de bestuurder Jermain G. aangetroffen en aangehouden. Op hem is een hoeveelheid XTC-tabletten aangetroffen. Zowel het voertuig als de drugs zijn in beslag genomen.Jermain G. is na afstemming met het Openbaar Ministerie voor overtreding van de Wet op Verdovende middelen in verzekering gesteld, meldt de politie Public Relations.