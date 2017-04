De Universal Peace Federation (UPF) Suriname wenst in haar streven naar het bevorderen van algehele vrede in de wereld en in het bijzonder Suriname, een boodschap over te brengen aan de totale Surinaamse gemeenschap, inclusief de regering van Suriname. Zij laat zich daarbij leiden door de volgende hoofdbeginselen:A. Goddelijke Waarheid zonder enige vorm van partijdigheid in haar communicatie naar buiten toe.B. Partnerschap met alle relevante organisaties aan te gaan ter invulling van het boven genoemd beginsel.Zij stelt het volgende:De Surinaamse dollar is binnen korte tijd merkbaar en voelbaar ontwaard en de prijzen van noodzakelijke goederen en diensten zijn meer dan verdubbeld. Vele gezinnen zijn hierdoor in grote problemen geraakt.Maatschappelijke groepen binnen de samenleving zijn hiertegen in beweging gekomen middels protestdemonstraties daar zij hun heil niet meer zouden zien in dialoog met de regering.Wij doen bij deze een beroep op de overheid om in haar rol van vader des vaderlands, al het legitieme te doen om het welzijn van de Surinaamse burgers te waarborgen.Op alle maatschappelijke groepen doen wij een beroep om alle protestuitingen binnen de geldende rechtsregels te blijven houden.Indachtig onze vredesbeginselen is het onze innige wens, dat die maatregelen getroffen worden welke maatschappelijke spanningen zo veel mogelijk wegwerken.