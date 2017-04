De Arbeidsinspecteurs zijn sedert 12 april in actie. Er wordt gewerkt van 7.00 – 11.00 uur. Sedert 2010 vechten de arbeidsinspecteurs voor hun rechtspositie binnen FISO. De arbeidsinspecteurs zijn een zeer belangrijke schakel in de controle van bedrijven, zodat er een goede arbeidsklimaat is en blijft. Suriname heeft 54 arbeidsinspecteurs. Jaarlijks vinden er in Suriname 12 – 18 fatale bedrijfsongelukken plaats.De taak van de arbeidsinspecteurs is vooral om te zorgen dat deze ongelukken voorkomen moeten worden. Als land mogen wij het niet zover laten komen dat onze arbeidsinspecteurs in acties gaan. Het leven van werknemers staat dan op het spel. Het is totaal onaanvaardbaar dat deze belangrijke ambtenaren al zeven jaren moeten vechten voor hun rechten. Deze instantie is te belangrijk om zelfs één seconde in actie te gaan. Onze beleidsmakers moeten zich bewust zijn van het belang van arbeidsinspecteurs in onze samenleving. Arbeidsinspecteurs zijn levensredders! Zij zijn bewakers van de gezondheid van werknemers. Zij moeten ervoor zorgen dat werknemers in dezelfde toestand huiswaarts keren, zoals toen zij naar het werk waren vertrokken.Tijdens mijn promotie onderzoek naar de arbeidsomstandigheden binnen bedrijven, heb ik de Arbeidsinspectie ook aan een nader onderzoek onderworpen. Suriname is één van de weinige landen (misschien zelf het enig land), waarbij arbeidsinspecteurs nog ambtenaren zijn. In de huidige geïndustrialiseerde wereld is het van groot belang om de dienst Arbeidsinspectie te transformeren naar Gezondheid & Veiligheid Autoriteit Suriname. Deze autoriteit moet een parastatale onderneming worden, gelijk aan de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS). Hierbij zal deze autoriteit zijn eigen directie/management team hebben, die rapporteert aan een raad van commissarissen, met de Mminister van Arbeid als vertegenwoordiger van de aandeelhouder (Staat Suriname).De focus van de Gezondheid & Veiligheid Autoriteit Suriname zal gericht zijn op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in bedrijven, met als strategische prioriteiten gezondheid, veiligheid, chemicaliën, accreditatie en change management. De autoriteit moet o.a. zorgen voor:• Controle op en ondersteuning van de uitvoering van alle arbeids- & veiligheidswetten in alle ondernemingen die opereren in Suriname.• De nationaal wettelijke instantie die verantwoordelijk is voor de bescherming van alle werknemers, die geconfronteerd worden met werkzaamheden die kunnen leiden tot werkgerelateerde letsels & ziektes.• Auditeren & controleren (regelmatige & onregelmatige) van de gezondheid & veiligheidssituaties in alle ondernemingen die opereren in Suriname.• Ontwikkelen van regelgeving m.b.t. aankoop, transport, opslag en gebruik van chemicaliën.• Controle op veiligheidsattributen die op de markt worden gebracht, waardoor er een verbod moet komen op de import van ondeugdelijk attributen.De taken & verantwoordelijkheden van de Gezondheid & Veiligheid Autoriteit Suriname moeten wettelijk worden vastgelegd, waardoor politieke benoemingen worden uitgesloten. Wanneer het vooral om de gezondheid & veiligheid van arbeiders gaan, moeten wij niet ermee sollen. Bij aanstellingen van bepaalde functionarissen moet er altijd uitgegaan worden van kennis & kunde, en niet van kennissen. Wanneer men bij de aanstelling gaat letten op kennis & kunde, dan zullen instituten strategisch worden gemanaged. Bij het aanstellen van kennissen worden de meeste instituten ‘day to day’ gemanaged, en is zo een instituut gedoemd ten onder te gaan. Simpel weg omdat de vele kennissen die op bepaalde posities worden geplaatst, niet de kennis & kunde bezitten om de toegewezen taken naar deskundig uit te voeren.De statuten van de Gezondheid & Veiligheid Autoriteit Suriname moeten ook deskundig worden ontwikkeld, waardoor deze onafhankelijk kan opereren. De huidige arbeidsinspecteurs zullen dan overgeheveld worden naar deze autoriteit, waarbij hun rechtspositie direct is geregeld. Uiteraard zullen er arbeidsinspecteurs zijn die vanwege hun leeftijd en/of het aantal dienstjaren kiezen om liever bij de Overheid zullen blijven. Zij zullen dan op een ander afdeling te werk worden gesteld.De regering doet er goed aan om te zorgen dat de acties liever gisteren dan vandaag worden opgeheven. Er moet ook gezorgd worden dat de Arbeidsinspectie nooit meer in actie gaat. Het leven van werknemers staat op het spel. De meest belangrijkste arbeidsfactor is de mens en dat moet gekoesterd worden. Zonder mens geen productie, zonder Arbeidsinspectie geen veilige productie.