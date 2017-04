De Pertjajah Luhur is tevreden met de opkomst op de eenheidsmanifestatie zaterdag in Nickerie.





Niet alleen Wanica, maar ook de andere districten zullen te zijner tijd worden aangedaan ter mobilisatie van de leden en sympathisanten, deelde voorzitter Paul Somohardjo mee. Intussen zijn de voorbereidingen voor de manifestatie in Wanica begonnen. De partijstructuren in dat district zijn opgeroepen voor een bijeenkomst aanstaande dinsdag.Diverse personen hebben de menigte toegesproken, onder wie Assembleelid William Waidoe, de hoofdbestuursleden Abigail Lie A Kwie en Somohardjo, jeugdparlementariërs van de partij en de voorzitter van de Jongerenraad. Somohardjo heeft aangekondigd dat rekening zal worden gehouden met Ramadan (de Islamitische vastenmaand) en in de maand mei daarom in principe geen acties zullen worden gevoerd.De PL heeft de eenheidsmanifestatie op touw gezet omdat zij zich op het standpunt stelt dat er een eenheid moet komen, alvorens sprake kan zijn van verandering en ombuiging van het beleid. Na de eenheidsmanifestatie moeten de protestmanifestaties worden gehouden, daarna volgt een protestmanifestatie. Dan pas kan het volk volgens hem gaan voor verandering. Eerst moet er eenheid zijn dan pas komt de beleidsombuiging, meent Somohardjo.