De hoogste functionaris van Frans-Guyana Rodolphe Alexandre, President Collectivité Territoriale de Guyane (2e vanuit rechts) ondersteunt de acties van de ‘500 Brothers’. (Foto: AFP)





De protestacties in het buurland duren nu al bijkans een maand. “Ik steun en neem deel aan deze historische volksbeweging. De eisen die het collectief, de gekozen volksvertegenwoordigers en de bevolking hebben gestuurd naar de Franse regering zijn allemaal legitiem!” Vanaf de periode van de gevluchte Afrikaanse slaven van de Surinaamse plantages tot aan de ernstige burgeroorlog die Suriname in de tachtiger jaren onderging, “blijft Frans-Guyana meer dan een ‘Land of Welcome’. Frans-Guyana positioneert zichzelf als een bondgenoot die een broederlijke relatie wil, gestructureerd op juridische, sociale en veiligheidsaspecten, in het voordeel van beide gebieden”, benadrukt de CTG-president.Alexandre geeft aan dat de noodkreet geuit door de land- en bosbouwers en sociale beroepsgroepen, begin van het jaar, de acties van de ‘500 Brothers’ tegen de criminaliteit, een uitdaging waren voor de bezoekende milieu minister Ségolène Royal op 17 maart, over de dramatische situatie in elke sector.Als CTG-president (van de lokale overheid en leidinggevende instanties) raakte hij persoonlijk betrokken bij al die noodkreten. De gekozen vertegenwoordigers in Frans-Guyana, herhalen deze problemen al decennia lang, bij opeenvolgende Franse regeringen. Vanaf het begin van de acties van de ‘500 Brothers’, heeft hij de groepsleiders meerdere male gesproken. Dit om hun vreedzame bedoelingen te garanderen en om als burger zijn steun te betuigen.Frans-Guyana lijdt onder het gebrek van een doelmatig optreden vanuit Frankrijk. Het land kent een exponentiële bevolkingsgroei en de behoeftigheid neemt steeds toe, legt Alexandre uit. “Een onvoldoende uitgeruste gezondheidssector, slecht aangepast onderwijsklimaat, een stervende economische ontwikkeling en toenemende criminaliteit zijn de belangrijkste gebieden die in een dergelijke staat van verval verkeren, dat iedere Frans-Guyanees vreest voor de toekomst van zijn/haar kinderen.”Volgens Alexandre heeft de Frans-Guyanese bevolking daarom besloten om op te komen voor haar rechten. Dit zonder van te voren een datum of duur van hun acties te bepalen. ” Alle kinderen van Frans-Guyana die de interculturele rijkdom van dit land vertegenwoordigen, vanaf de Marowijne rivier tot aan het hart van het land, zijn opgestaan en gemobiliseerd om hun waardigheid te verdedigen.”Alexandre leidt vanaf begin 2016 de 51-leden tellende CTG. Alle volksvertegenwoordigers in dit orgaan (Nationale Assemblee) worden door de Frans-Guyanezen gekozen om het land te leiden. Frankrijk laat zich in dit overzeese grondgebied representeren door de prefect, die de Franse president vertegenwoordigd.