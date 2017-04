De Franse ambassadeur Antoine Joly.





De actiegroep ‘500 Brothers’ haalde in de beginfase van haar strijd in buurland Frans-Guyana, problemen aan zoals toenemende criminaliteit, illegale immigratie, goudwinning en overbezetting van gevangenissen. Deze zouden mede door Surinamers en andere migranten zijn veroorzaakt. De acties zijn bijna al een maand gaande. De achterstand in de dienstverlening van justitie en politie en infrastructuur moet gezien worden in relatie tot de bevolkingsgroei. Frans-Guyana zal niet alleen instaat zijn om de overtredingen en misdrijven aan te pakken, die de hele regio kent. Een gezamenlijk optreden en verbeterde samenwerking zullen tot succes leiden, “en dit is wat wij aan het doen zijn”.Ambassadeur Joly zegt dat net als andere landen in de regio, de focus moet zijn op de problemen van illegale goudwinning en gebruik van kwik, illegale drugshandel en mensensmokkel, “en wij moeten dit gezamenlijk doen”. Op al deze gebieden wordt er al met de Surinaamse autoriteiten gewerkt. Volgens de Franse diplomaat is de grens van 520 km langs de Marowijne rivier een grote uitdaging. “Het is niet de bedoeling om te strijden tegen het vanzelfsprekend en van oudsher dagelijks reizen van de ene zijde naar de andere. We moeten dit verkeer regelen.”Via de ‘River Council’, een gezamenlijke werkgroep Suriname/Frans-Guyana, wordt gekeken naar de gedeelde verantwoordelijkheid voor het leven langs de grensrivier. De ontmoeting tussen de werkgroepen is door verschillende reden steeds uitgesteld. Zo ook die van 24 maart in Suriname, dit door de onrusten en wegblokkades in Frans-Guyana. Nog vóór de protestacties hebben partijen elkaar hierover gesproken, zegt Joly. De wil is er om de grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren en te versterken, volledig te organiseren en controleren!De nieuwe aanpak zal niet direct leiden tot strengere visa afgifte. De ambassade wil die juist vergemakkelijken en de dienstverlening verbeteren. Bijvoorbeeld langlopende visa op het gebied van de bilaterale samenwerking en eenvoudige mogelijkheden voor toeristen.In de strijd tegen de illegale drugshandel, leidde een gezamenlijke operatie, enkele maanden geleden tot de onderschepping van een boot met 500 kg drugs in de haven van Paramaribo, zegt de diplomaat. De relatie tussen de gewapende machten van beide landen is goed, en er is dagelijks coöperatie aan weerszijde van de Marowijne rivier. “Wij zullen verder werken op dit gebied, vooral om de juridische en wederzijdse rechtshulp te versterken.”De ratificatie van de 2006-politiesamenwerking door De Nationale Assemblee, en de “ondertekening van het wederzijdse rechtshulpverdrag zal ook helpen in het versterken van die samenwerking. We hebben al een onderhandeld document.”In het verleden ontving Suriname vaker technische assistentie en donaties, zoals financiën of middelen vanuit Frankrijk. Tot 2015 was er zelf een politie-attaché op de ambassade. Joly zegt dat de hechte samenwerking nog steeds bestaat, alleen de organisatie is veranderd. De ambassade werkt nu met middelen in Frans-Guyana.Zo is taak van de politie-attaché overgenomen door de gendarmerie. De Franse defensieattaché werkt vanuit Cayenne aan de operationele samenwerking en donaties. En de juridische aangelegenheden worden vanuit Brazilië gecoördineerd door een permanente liaison rechter.Binnenkort wordt een project in alternatieve goudwinningsmogelijkheden uitgevoerd. Twee weken geleden waren experts van de Franse overheidsorganisatie ‘Bureau de recherches géologiques et minières’, (BRGM, belast met mijnen en geologie) in Suriname en Guyana. Samen met andere partners is gekeken naar de haalbaarheid hiervan. De evaluatie is positief en wij gaan het project uitvoeren met Franse financiering, in samenwerking met WWF, zegt Joly.