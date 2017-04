Robby Berenstein, voorzitter C-47.





De regering heeft in een persbericht meegedeeld dat een dialoogronde met de vakbeweging en andere maatschappelijke groepen vanaf morgen wordt geïnitieerd. Het kabinet Bouterse vindt dat samen een duurzame oplossing kan worden gevonden die financieel én maatschappelijk verantwoord is.Berenstein voert aan dat de vakbeweging het pad van dialoog niet heeft verlaten. Er kan verder gesproken worden wanneer de regering de verhoogde brandstofprijs terugdraait. Hierna moet er een plan van herstel worden samengesteld. De vakbeweging is bereid zich hierover te buigen, zegt Berenstein.Voor vandaag hebben de vakbeweging, delen van het bedrijfsleven en het Burger Collectief, een actie gepland. Mensen zijn opgeroepen om zich om 10.30 aan te melden in Theater Unique. Deze actie gaat gewoon door, deelt Berenstein mee.