Truckbestuurder Hendrik S. (34) en bijrijder Hemradji A. (28) zijn aangehouden voor mensensmokkel. De twee reden in een truck die voorzien is van een logo van een rijstbedrijf. Achter de lading rijst waren zeven illegale Haïtianen verstopt.Het tweetal viel door de mand tijdens controle in het voertuig dat via de Oost-Westverbindingsweg op weg was naar Paramaribo. De politieagenten hebben de twee mannen overgebracht naar het politiebureau Nickerie.De bestuurder heeft verklaard dat hij de vreemdelingen heeft opgehaald bij de Back-track route om deze vervolgens naar Paramaribo te vervoeren. Per persoon wordt US$ 100 betaald. Hendrik en Hemradj zijn achter de tralies geplaatst, terwijl de illegalen in vreemdelingenbewaring worden gehouden in afwachting op hun uitzetting.