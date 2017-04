De Chinese economie is in het eerste kwartaal dit jaar sneller gegroeid dan voorspeld. (Foto: Getty Images)





De infrastructurele overheidsuitgaven en de vraag naar nieuwe panden heeft de groei van ’s werelds tweede grootste economie geholpen. Vorige maand had China nog zijn groeidoelstelling voor dit jaar geknipt naar 6,5%. In 2016 was die groei 6,7%.China's Nationaal Bureau voor de Statistiek zegt dat de economie het niveau van de tweede helft van het vorig jaar heeft behouden, “een goede start heeft gehad in 2017 en een solide basis heeft gelegd voor realisatie van de groeidoelstelling dit jaar.” Andere cijfers tonen een toename van de binnenlandse consumptie. De detailhandel van februari is gestegen tot 10,9% ten opzichte van het vorig jaar.China is een belangrijke motor van de wereldeconomie en de prestaties ervan worden nauw gevolgd door beleggers over de hele wereld. De groei in 2016 was het traagst in 26 jaar.