Park Geun-hye, de afgezette president van Zuid-Korea, zit al een maand in de bak. (Foto: Getty Images)





De 65-jarige, die in hechtenis is, wordt ervan beschuldigd dat ze haar goede vriendin Choi Soon-sil heeft toegestaan om geld van bedrijven af te persen in ruil voor politieke gunsten. Beide vrouwen ontkennen de aanklachten. Park is vorige maand uit het presidentieel ambt gezet.Ze heeft haar presidentiële immuniteit verloren en is ontslagen uit haar functie nadat het Grondwettelijk Hof een beslissing van het parlement in december om haar af te zetten, had gesteund. Choi wordt ervan beschuldigd dat zij haar presidentiële contacten heeft gebruikt om bedrijven onder druk te zetten om miljoenen dollars te doneren aan niet-gouvernementele stichtingen die ze beheerde. Park zou persoonlijk betrokken zijn geweest in deze kwestie en zou ze Choi tot onaanvaardbare hoogte toegang tot officiële documenten hebben gegeven.Onder de bedrijven is de grootste groep Samsung. Het waarnemend hoofd Lee Jae-Yong en Choi zitten in hetzelfde detentiecentrum als Park in afwachting van het proces. Het hoofd van de Lotte Group, Shin Dong-bin is maandag ook aangeklaagd voor omkoping, maar de aanklagers hebben hem niet laten arresteren. Zowel Samsung als Lotte ontkennen enig wangedrag.Hwang Kyo-ahn, die loyaal is aan Park, is nu de waarnemend president. Tegen 9 mei moeten nieuwe verkiezingen worden gehouden.