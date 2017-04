Een militair heeft een verdachte zondag aangehouden in Paramaribo centrum. Hij werd overgedragen aan de politie.Uit het voorlopige onderzoek is komen vast te staan dat het slachtoffer liep over de Burenstraat toen zij werd beroofd door twee mannen. Twee omstanders van wie een militair is, die het gebeurde waarnamen, verleenden hulp aan het slachtoffer. Het gelukte de militair om de 17-jarige Bryan E. aan te houden. Hij is samen met het slachtoffer overgedragen aan de politie van Ressort Centrum. De goederen van het slachtoffer zijn op de verdachte aangetroffen. Die zijn wederom afgestaan aan de rechtmatige eigenaar.Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld. Aan de aanhouding van de tweede verdachte wordt gewerkt. De zaak is overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname, meldt de afdeling Public Relations.