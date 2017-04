De kampioenen van het toernooi: André Jalimsingh, Radjoe Haribadjan en Reza Karamat Ali met hun prijzen.





De Surinaamse Zangvogel Bond heeft op zondag het 'Tyrone Spong Februari toernooi' met succes afgesloten. Naast het goed opgekomen publiek waren er ook vele toeristen getogen naar het Ranjiet Boysveld voor het bijwonen van de finalewedstrijden van de Zangvogelbond.Ter ere van de verdiensten en prestatie die Tyrone Spong voor Suriname heeft geleverd, is het toernooi naar hem vernoemd. Ook is Spong een fervente vogelliefhebber van met name de pikolet. Hij had zich vorig jaar ook ingezet om de bekende bokser Mike Tyson naar Suriname te halen voor een documentaire van H.B.O. cinema's over de Surinaamse zangvogels.Op het Onafhankelijkheidsplein werd er ruim 10 weken geleden een aanvang gemaakt met dit toernooi, waaraan ruim 86 vogels meededen in de categorieën van de Twa twa, pikolet en rowti.De kampioen bij de Twa twa werd André Jalimsing van Goustar, bij de pikolet Reza Karamat Ali van Reza en Friends en bij de rowti, Radjoe Haribadjan.Voorzitter Robby Gadraj bedankte de organisatie en alle deelnemers voor hun inzet en gaf te kennen dat de komende 6 weken verschillende districten zullen worden bezocht om meer bekendheid te geven aan de zangvogelsport.De volledige rangschikkingKampioen is geworden GoudstarSemi kampioen is geworden Commewijne 2Demi kampioen is geworden WanicaHoogste score heeft Commewijne 2 behaald.Kampioen is geworden Reza en FriendsSemi kampioen is geworden Commewijne 4Demi kampioen werd KwasoHoogste score heeft Commewijne 4 behaald.Kampioen werd RadjoeSemi kampioen is geworden Commewijne 2Demi kampioen werd GoudstarHoogste score heeft Radjoe behaald.Edgar van Genderen