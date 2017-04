De regering stelt dat alle kanalen voor communicatie voor iedereen open zal blijven. Dit geldt voor de vakbeweging, het bedrijfsleven, voor de winkeliers en anderen. De regering zegt zich ervan bewust te zijn dat de samenleving door moeilijke financieel-economische tijden gaat. Het ontgaat de regering niet dat het leven voor velen er niet gemakkelijker op is geworden.In het persbericht refereert de regering aan het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus. De regering zegt wederom te mogen ervaren dat in Suriname eerbied voor het geloof wordt opgebracht. Zelfs wat betreft actievoeren over maatschappelijke vraagstukken, is tijdens de lijdensweg de strijdbijl begraven. De regering stelt dat ze altijd open blijft voor overleg en dialoog.