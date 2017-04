De 12-jarige Ritchen J. alias 'Baas Kwatta' is door de politie van Latour aangehouden. Hij heeft in januari samen met een makker een straatberoving gepleegd. De twee jongens beroofden aan de Coesewijnestraat twee jongedames van een mobiele telefoon. Na hun daad maakten zij zich uit de voeten.De benadeelden deden aangifte op het politiebureau. Tijdens het onderzoek is Ritchen in beeld gebracht. Hij is opgespoord en te de Goede Verwachting aangehouden. Het vermoeden bestaat dat hij met ene Alida het strafbaar feit moet hebben gepleegd. Deze Alida is eveneens aangehouden voor een poging tot inbraak in een woning aan de Toekomstweg op 29 maart.Na afstemming met het Openbaar Ministerie is 'Baas Kwatta' ingesloten in het Jeugdcellenhuis te Opa Doeli, meldt de politie Public Relations.