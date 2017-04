De expositie biedt aan het publiek onder meer informatie over de oprichting van de bank, de taken, het logo en het institutioneel profiel, de voormalige presidenten en de veranderingen aan de bankgebouwen. Er zijn ook bankbiljetten van de verschillende uitgegeven emissies tentoongesteld. Een 'slideshow' geeft indrukken over de financiële educatie die is verzorgd door medewerkers van de Bank tijdens de Global Money Week 2014, 2015 en 2016, Museumnacht 2015, trainingen voor kleine en middelgrote ondernemers en de Module Financiële Dienstverlening.Het Numismatisch Museum is op 8 april 2002 geopend door de toenmalige governor André E. Telting in verband met het 45-jarig bestaan van de bank, als geschenk aan de gemeenschap. Het initiatief voor het opzetten hiervan was eerder al genomen door zijn voorganger, Henk Goedschalk. Het Numismatisch Museum heeft in eerste instantie als specialisatie en onderzoeksgebied de Surinaamse munten, penningen, papiergeld en andere aan de numismatiek gerelateerde objecten. Zij beheert een geordende collectie munten, penningen, munt- en bankbiljetten, die bestudeerd en geanalyseerd kan worden om haar historische-, culturele- en esthetische waarde en die tevens voor opleiding en inspiratie kan worden gebruikt. Het Numismatisch Museum presenteert veel muntsoorten en andere betaalmiddelen die vanaf de 17e eeuw in Suriname wettig betaalmiddel zijn geweest en verstrekt interessante informatie over het Surinaams muntwezen aan het publiek.Bezoekers vinden in het Numismatisch Museum antwoord op de vele vragen over munten, penningen en papiergeld. Het is een uitstekende bron van informatie voor scholieren en studenten die voor een schoolopdracht onderzoek doen naar de numismatiek in het algemeen en naar het Surinaams geldwezen in het bijzonder.Het Numismatisch Museum adviseert de directie van de Bank voor wat betreft het ontwerp, het slaan en het aanmaken van Surinaamse jubileummunten, circulatiemunten, penningen, muntensets, munt- en bankbiljetten.De papegaaienmunten en het kaartengeld zijn kenmerkende objecten van de Surinaamse numismatiek. Het presenteren van deze betaalmiddelen maakt daarom ook deel uit van de permanente tentoonstelling van het Numismatisch Museum. Daarnaast beschikt het museum ook over een collectie Surinaamse gedenkpenningen en herdenkingsmunten die voor speciale gelegenheden zijn geslagen. Behalve betaalmiddelen en penningen heeft het museum ook allerlei aanverwante voorwerpen verzameld, zoals een munt- en goudweegschaal die eveneens aan het publiek worden tentoongesteld.