Fidemeester Roger Matoewi.





(Ingezonden)Als afstammeling van de eerste bewoners van Suriname heeft hij het voor elkaar gekregen.Door de felbegeerde positie te winnen heeft hij zichzelf wederom bewezen.Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw erg strijdlustig, actief en charismatisch.Zijn spel is vanaf het begin steeds weer strategisch.Als een echte wakaman kwam hij steeds weer nieuwe uitdagingen tegen op zijn pad. Onbevreesd tackelde hij deze hindernissen en stonden de slachtoffers steeds weer schaakmat! De jarenlange strijd is dankzij het harde werk succesvol geweest.Vanwege zijn dominante carrière heeft hij zoals altijd weer recht op een feest.Ook de laatste strijd ging van een leien dakje en eindigde in zijn voordeel.Geen van de opponenten was hem één te veel.Eén voor één moesten ze eraan geloven.Volgens velen was de winst dankzij de zegen van boven.Zal het iemand lukken om hem van de troon af te stoten en de winst te halen?Rivalen zijn er genoeg, maar hun plannen lijken steeds te falen.Komt er een nieuwe wind of gaat het nog jarenlang zo blijven?Zolang hij deze topprestaties blijft leveren zal hij mijn respect zeker krijgen.Van harte gefeliciteerd Fidemeester Roger Matoewi. Hij wist op 9 april 2017 voor de 13e keer in zijn carrière Nationaal schaakkampioen van Suriname te worden. Ook internationaal leverde hij topprestaties en wist hij Suriname vaker in de schijnwerpers te plaatsen. Hulde aan deze Surinaamse sporter die zeker meer respect en waardering verdient voor zijn geweldige loopbaan.