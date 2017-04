Vier criminelen hebben zondagnacht een beroving gepleegd te Langatabiki kilometer 31. De slachtoffers zijn gekneveld achtergelaten door de overvallers.10 gram ruw goud, een pick-up en bescheiden, 3 waterpompen en 3 mobiele telefoons zijn buitgemaakt. Een lid van de Parketwacht is ook beroofd van zijn dienstwapen van het merk Glock, plus munitie.Starnieuws verneemt dat de criminelen gemaskerd waren. Zij waren gewapend met een jachtgeweer. De politie van Moengo is bezig met het onderzoek.