In diverse drugshaarden in Nickerie heeft de politie invallen gedaan in het kader van de bestrijding van de criminaliteit.Bij een inval in een woning aan de Rode Lokisstraat is de vermoedelijke drugsverkoper Hussain A. (35) aangehouden. Toen hij de aanwezigheid van de politie opmerkte, wierp hij een zakje naar buiten. Zijn handeling werd door de wetsdienaren, die de woning hadden omsingeld, gevolgd. In het zakje zijn aangetroffen en in beslag genomen 177 wikkels marihuana.In een woning aan de Barstraat namen de wetsdienaren 88 wikkels cocaïne, verpakkingsmateriaal en drie soorten weegschalen in beslag. Bij deze inval is de 31-jarige Rashid M. aangehouden.Beide verdachten in deze twee zaken zijn ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn Hussain en Rashid achter slot en grendel geplaatst, meldt de politie Public Relations.