Emma Morano was officieel de oudste levende persoon die was geboren in de jaren 1800. (Foto: AFP)





Ze had haar lang leven toegeschreven aan haar genen en een dieet van drie eieren per dag, waarvan twee rauw. Morano was de oudste van acht broers en zussen, die ze allen heeft overleefd. Ze is in haar huis in de noordelijke stad van Verbania gestorven.Haar leven overspant niet alleen drie eeuwen, maar ze overleefde gewelddadig huwelijk, het verlies van haar enige zoon, twee wereldoorlogen en meer dan 90 Italiaanse regeringen.Morano had toegegeven dat haar levensduur gedeeltelijk te danken was aan haar geven: haar moeder bereikte de leeftijd van 91 en verschillende zussen bereikten hun eeuwfeest. Maar haar nogal ongewoon dieet van drie eieren, waarvan twee rauw, dagelijks voor meer dan 90 jaar, zou hebben bijgedragen aan haar hoge leeftijd.Het was een dieet dat ze oppakte als jonge vrouw, nadat de dokter haar kort na de Eerste Wereldoorlog had gediagnosticeerd met haar bloedarmoede. Kortgeleden moest ze bezuinigen tot slechts twee eieren per dag, en een paar beschuitjes. Carlo Bava die haar arts was gedurende de laatste 27 jaren, heeft persbureau AFP verteld dat ze nauwelijks groenten of fruit at. "Toen ik haar ontmoette, at ze drie eieren per dag, twee rauw in de ochtend en vervolgens een omelet in de middag, en kip tijdens het diner."Morano heeft haar lange levensduur ook opgedragen aan haar beslissing in 1938 om haar man eruit te trappen – een jaar nadat haar babyzoon van amper zes maanden was overleden. Het huwelijk was nooit gezond geweest, zei ze. Ze was verliefd op een jongen die was tijdens de Eerste Wereldoorlog werd gedood, en had nadien geen belangstelling meer voor trouwen met iemand anders. Maar, tegen La Stampa krant in een interview zei ze toen ze 112 jaar was, dat ze weinig keus had. "Hij vertelde me: 'Als je geluk hebt, trouw je met me, of ik vermoord je.' Ik was 26 jaar. Ik ben getrouwd."Uiteindelijk werd het teveel. Hoewel ze in 1938 uit elkaar gingen, bleven ze getrouwd tot hij in 1978 stierf. Morano, die heeft gewerkt tot ze 75 jaar was, heeft ervoor gekozen nooit meer te trouwen. "Ik wilde niet gedomineerd worden door iedereen,” zei ze tegen de New York Times. Ze heeft een paar jaar geleden een full-time verzorger genomen, maar heeft haar tweekamer appartement gedurende 20 jaar niet verlaten.Volgens de Amerikaanse Gerontology Research Group (TEE), is de oudste geregistreerd mens ter wereld nu de Jamaicaanse Violet Brown, die is geboren op 10 maart 1900.