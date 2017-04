Paus Francis heeft vanuit het centraal balkon van het Sint Peter's Basilica zijn paasboodschap gegeven. (Foto: Reuters)





Tienduizenden gelovigen hebben het vijfde Pasen sinds het aantreden va paus Francis gevierd te midden van uitzonderlijke zware beveiliging op het St. Peter’s plein. De strenge veiligheidsmaatregelen volgen na de recente aanslagen met trucks op voetgangers in Londen en Stockholm.Er waren meer dan normaal veel politieauto’s en legervoertuigen opgesteld bij de ingang van het Vaticaan en de gelovigen werden bij verschillende controleposten gestopt. Het plein was versierd met 35.000 bloemen en bomen.In zijn ‘Urbi et Orbi’ (voor de stad en de wereld) boodschap die de paus vanuit het centraal balkon van het Sint Peter’s Basilica heeft gegeven, sprak hij over een wereld die is verscheurd door conflicten en doorspekt is met spanning. Vanaf hetzelfde balkon waar hij voor het eerst verscheen voor de wereld op de avond dat hij werd gekozen in 2013, sprak paus Francis over God, “die wandelt naast allen die gedwongen hun thuisland moesten verlaten als gevolg van gewapende conflicten, terreur aanslagen, hongersnood en onderdrukkende regimes." Hij heeft geen specifieke regeringen genoemd."In de complexe en vaak dramatische situatie van de wereld van vandaag, moge de verrezen Heer de stappen van al degenen die werken aan gerechtigheid en vrede begeleiden. Moge hij de leiders van de naties de moed geven die zij nodig hebben om de verspreiding van conflicten te voorkomen en een einde te maken aan de wapenhandel,” zei hij.De kerkelijke wereldleider sprak uren nadat Noord-Korea de Verenigde Staten had gewaarschuwd om zijn "militaire hysterie" of vergeldingsgezicht weg te doen, terwijl een Amerikaanse vliegdekschip met een vloot zich begeeft naar het gebied en Noord-Korea de 105e geboortedag vierde van zijn grondlegger.De bezorgdheid is gegroeid sinds de Amerikaanse Marine vorige week 59 Tomahawk raketten heeft afgevuurd op Syrië als vergelding voor een dodelijke gifgasaanval. De actie roept vragen op over de plannen van de Amerikaanse president Donald Trump voor Noord-Korea, dat tegen de regels van de Verenigde Naties raket- en nucleaire testen heeft uitgevoerd en eenzijdige sancties heeft ingesteld.Paus Francis heeft ook de bomaanslag op een Syrische bus konvooi veroordeeld. Bij dei aanslag buiten Aleppo zijn minstens 112 mensen gedood. De paus heeft de aanval “onwaardig” genoemd en heeft God gevraagd om genezing en comfort voor de burgerbevolking in wat hij noemde “het geliefde en gemartelde Syrië.”Sprekend op de belangrijkste dag in de christelijke liturgische kalender, heeft hij opgeroepen tot vrede in Zuid-Sudan, Sudan, Somalië, de Democratische Republiek Congo en Oekraïne. De paus heeft herhaaldelijk tijdens de diensten in de Goede Week, de aandacht gericht op het lot van oorlogsslachtoffers, vluchtelingen en migranten. Op Goede Vrijdag sprak hij over de "schaamte" van de gewenning van de mensheid aan de dagelijkse taferelen van gebombardeerde steden en verdronken migranten.