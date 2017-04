Uit met het oude en in met het nieuwe. Dat is de kern van het vieren van Pasen. Voor de christenen onder ons is dit het moment om goed te bezinnen, vervolgens het oude weg te doen en een nieuw schepping te zijn in Hem. God heeft met de kruisiging van zijn eniggeboren Zoon de mensheid de gelegenheid geboden om opnieuw te beginnen. Dit betekent bekeren van datgene wat tegen Gods wil is en een nieuw mens zijn in Zijn wil. Een goed moment om opnieuw te beginnen met Hem.Velen zullen op Paasmorgen de kerk bezoeken of een ander ontmoetingsplek om daar de boodschap van het Evangelie tot zich te nemen welke duidelijk maakt dat het leven dat God geeft, sterker is dan lijden en dood. Het is geen moment om rouwen, want immers het is leven die overwon van de dood. Het goede overwon het kwade. Dit geeft een juichende vreugde, een feestelijke boodschap die ook voor de wereld waarin wij leven een bron van hoop betekent.Ook in tijden van crisis wordt van ons verwacht dat wij kracht putten uit ons geloof en datgene ons een stabiel fundament biedt. Er zijn geen directe oplossingen of antwoorden op de politiek economische vraagstukken die op dit moment voor velen wanhoop en verwarring zorgt, toch biedt het Evangelie een houvast. Dit helpt om voor elkaar te blijven zorgen voor elkaar, en ons niet terug te trekken in de burcht van ons eigen belang.Juist in crisistijden moeten wij solidair zijn met zij die het meest getroffen zijn door tegenslagen. Deze solidariteit moeten wij kunnen opbrengen voor onze naasten in ons eigen land, maar ook voor hen in andere landen die er economisch nog veel slechter voor staan dan wij. Leven met de basis vanuit het Evangelie met oprechtheid en daadwerkelijke solidariteit kan hoop bieden in deze moeilijke tijden. Het is de boodschap waartoe Christus ons oproept is het fundament van menselijke waardigheid.Het bestuur van de NDP Jongeren wenst de gehele samenleving vreugdevolle Paasdagen toe.