De autobestuurder Jotishpersad N. (42) is voor de tweede keer aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs was reeds ingevorderd toen hij eerder werd betrapt op roekeloos rijgedrag.De man reed over de Martin Luther Kingweg richting Paramaribo. Op een bepaald moment reed hij met een zeer hoge snelheid over het rijwielpad. Het Arrestatie Team dat in de buurt surveilleerde, zette de achtervolging in. De autobestuurder is tot stoppen gesommeerd.Jotischpersad N. die nauwelijks op zijn benen kon staan, werd ter ontnuchtering overgebracht naar het politiebureau Livorno. Toen hij nuchter was is hij voorgeleid en heengezonden. Het dossier zal voor verdere afdoening worden opgestuurd naar het Openbaar Ministerie, meldt de politie Public Relations.