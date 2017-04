De verklaring:"De Nationale Partij Suriname (NPS) beleeft Pasen en wat eraan vooraf ging als een belangrijke bron van inspiratie die herinnert aan de vrijwillige dood van Jezus Christus aan het kruis om de mensheid te bevrijden van al haar zonde.De roep tot bevrijding wordt in de geschiedenis op verschillende manieren en vanwege diverse redenen beschreven. De dood van Jezus, de periode van de slavernij en in landen waar er dictatuur heerst, is het kernwoord steeds bevrijding geweest.Nu nog is dat in veel landen het geval. Wat aan regeringen wordt gevraagd, is om zichzelf op te offeren voor het groter belang namelijk het land en zijn volk.Dagelijks is in ons land te zien hoe mensen aan zichzelf denken en niet meer kunnen samen leven; het eigen belang viert hoogtij en eenieder lijkt op zichzelf te zijn aangewezen.Normverval is aan de orde van de dag en burgers weten niet meer hoe rond te komen met het tot zeker 70% gedevalueerde Surinaams geld. Onder andere geweld, bandeloosheid en het gebrek aan onderling respect zijn thema’s die het nieuws beheersen.Deze omstandigheden maken dat een grote groep burgers zich gevangen voelt en wil losbreken; vrij gemaakt worden van het juk van de huidige regeerders die geen oor schijnt te hebben naar de problemen van het volk.De NPS wijst op een belangrijk mensenrecht; het recht op leven. We hebben allemaal het recht op leven, en het recht te leven in vrijheid en veiligheid.De regering dient zich aan dit recht te houden en mag het de Surinamers niet wegnemen. Zij moet dienstbaar zijn aan het volk en het van verdere verarming behoeden.Aangezien de huidige regering heeft getoond dat zij dat niet kan, moet zij zichzelf opofferen en het volk bevrijden. Let my people go... De NPS staat altijd klaar om andermaal het volk naar een hoopvolle toekomst te begeleiden."