Om meer gekwalificeerde trainers te hebben, houdt de Surinaamse Atletiek Bond (SAB) een IAAF Level I Trainerscursus. Deze wordt georganiseerd door het Regionaal Ontwikkelingscentrum van de IAAF (Internationale Atletiekbond) in Santa Fe, Argentinië. Door tussenkomst van het Surinaams Olympisch Comité wordt de training gefinancierd door Olympic Solidarity.Van 19 tot en met 30 april zullen de deelnemers een intensief programma afwerken waarin bijna alle atletiekonderdelen in zowel theorie als praktijk aan de orde zullen komen. Er zullen ook enkele sessies in algemene trainingsleer en periodiseren worden gehouden. De cursus wordt verzorgd door Oscar Gadea (Uruguay) en Raymond Gilson (Suriname). De cursus duurt twaalf dagen en wordt gehouden tussen 9.00 en 17.00 uur met één rustdag tussenin, meldt de SAB.De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk en een praktijkexamen, waarbij elke cursist een training moet verzorgen gedurende 20 minuten. Bij het succesvol afronden zullen de cursisten het IAAF Level I-Youth Coach diploma ontvangen. Dit diploma is het eerste van drie die te behalen zijn in het nieuwe IAAF Coaches Education and Certification System. De IAAF heeft met het aantreden van het nieuwe bestuur onder leiding van Sebastian Coe haar opleidingssysteem vernieuwd en terug gebracht van vijf naar drie niveaus.De SAB hoopt over twee weken weer een nieuwe groep Level I coaches te verwelkomen die zich ook zullen kwalificeren voor toelating tot de level II volgend jaar.