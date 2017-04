De bromfietsketting tegen een kabel van de EBS. Moengo en omgeving waren vrijdagavond drie uren verstoken van stroom. (Foto: EBS)





Moengo was vrijdagavond voor enkele uren verstoken van elektriciteit, nadat vandalen bewust of onbewust een bromfietsketting tegen een van de hoogspanningskabels in de omgeving Peto-Ondro wierpen. De ketting die tegen de kabel kwam, veroorzaakte een totale black out, die ruim 1600 huishoudens en bedrijven ruim 3 uren in het donker liet.De black out ontstond rond 19:45 uur gisteravond, en rond 22:00 uur was het overgrote deel van de bewoners wederom voorzien van elektriciteit. Doordat het hoog risico was om de fietsketting in het donker te verwijderen zijn de Banketieweg en Peto-Ondro, vanochtend omstreeks 07:45 uur onder spanning gebracht nadat de ketting bij daglicht kon worden verwijderd, meldt de EBS.De EBS waarschuwt de samenleving dat vandalisme aan het elektriciteitsnetwerk niet alleen grote gebiedsstoringen veroorzaakt en enorme onkosten met zich meebrengt, maar vooral ook dodelijke gevolgen kan hebben. Kapotte of losgerukte kabels zijn altijd onder spanning en kunnen een groot gevaar vormen als deze in contact komen met de omgeving, vooral de mens.