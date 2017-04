Wilgo Valies, voorzitter van BvL en ALS. (Foto: René Gompers)





Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) bevestigt de berichten dat een aantal leerkrachten het land verlaat of op het punt staat het land te verlaten. De leerkrachten trekken veelal naar de Caribische landen, maar door hun opleiding is de kans groot dat ze ook in Nederland aan de bak kunnen, deelt Valies mee. “Ik kan de mensen niet kwalijk nemen als ze naar andere oorden willen gaan waar ze een redelijk bestaan kunnen opbouwen.” Ofschoon hij ze het liefst hier zou houden, zegt hij “maar zij zien geen perspectief meer, het ziet er ook niet rooskleurig uit voor de rest van ons, omdat het beleid dat wordt gevoerd, vernietigend is voor alle sectoren.”Het zijn niet alleen leerkrachten die bij bosjes het land verlaten, voegt Zunder aan toe. “Tal van jonge professionals vertrekken, omdat zij hier geen perspectieven meer hebben.” Volgens Zunder willen ze het land helpen opbouwen, “maar krijgen ze onvoldoende tot geen kansen. Ze vinden dat hun expertise onvoldoende wordt benut.” Hij beargumenteert dat dit is waarom het beleid moet worden omgebogen. “Er dient een beleid gevoerd te worden dan uitnodigend is voor jongeren.” De vakbondsman legt uit dat vooral technische krachten het land verlaten, kader dat nu al heel schaars is. Het onderwijsbeleid is er ook niet op gericht om jongeren klaar te maken voor de opbouw van het land. “We hebben nu bijvoorbeeld teveel juristen, teveel economen, teveel sociologen, maar bijna geen technici. Het zijn juist de technische mensen die het sterke kader vormen die nodig is voor de ontwikkeling en opbouw van een land.”Zunder vindt het een zeer zorgelijke ontwikkeling. “Er moet perspectief worden gecreëerd voor de jongeren.” Het beleid van president Desi Bouterse belemmert de ontwikkeling van het land op verschillende niveaus, geven de vakbondsleiders aan. Veel van de beloften worden ingetrokken. Zoals de basiszorgverzekering dat voor jeugdigen gratis zou zijn. Nu moeten ouders toch weer neertellen voor medicijnen en zorg. Velen kunnen de school ook niet meer bezoeken. “Daarom moet er een beleid komen dat duidelijke perspectieven biedt,” stelt Valies. “Dat moeten we met z’n allen afdwingen.” Valies heeft de massa opgeroepen om dinsdag aanwezig te zijn bij theater Unique. “De jongeren moeten niet thuis blijven zitten en denken ‘it’s not my business.’ Maar ‘it’s your business,’ want door dit beleid komen de jongeren niet aan bod.”René Gompers